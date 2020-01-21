Кокорин попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Аль-Увайнах»

Нападающий Александр Кокорин 21 января выйдет на поле в стартовом составе «Зенита». Команда проведет товарищеский матч с катарским футбольным клубом «Аль-Увайнах».

В стартовый состав также вошли Александр Васютин, Данила Прохин Игорь Смольников, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Олег Шатов, Алексей Сутормин и Артем Дзюба, сообщает ФК «Зенит» в Twitter.

«Зенит» и «Аль-Увайнах» встретятся 21 января на стадионе «Эспайр» в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Зимние сборы «Зенита» стартовали 13 января и продлятся почти две недели. В последний день, 25 января, сине-бело-голубые проведут товарищеский матч с австрийским «Ред Булл Зальцбург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Кокорин на правах аренды переходит в ФК «Сочи».