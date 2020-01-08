«Зенит» в конце января встретится с «Ред Булл Зальцбург»

Петербургский «Зенит» проведет товарищеский матч с австрийским «Ред Булл Зальцбург». Встреча пройдет в катарской Дохе 25 января, в последний день стартовых сборов петербургского клуба.

Первый учебно-тренировочный сбор «Зенит» проведет в Катаре с 13 по 25 января. Второй запланирован на 29 января — 10 февраля в Испании.

О матче «Зенита» с «Ред Булл Зальцбург» сообщается на сайте австрийского клуба.

Первый официальный матч в 2020 году подопечные Сергея Семака проведут 29 февраля. Сине-бело-голубые встретятся с «Локомотивом» на «Газпром Арене» в Петербурге в рамках 20 тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» занимает верхнюю строчку турнирной таблицы РПЛ после 19 матчей. В активе команды 45 очков. Ближайший преследователь сине-бело-голубых, «Краснодар», набрал 35 баллов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Семак признан самым успешным тренером в истории «Зенита» по количеству набранных очков в матчах чемпионата России.