Семак стал самым успешным тренером «Зенита» в чемпионатах России по набранным очкам

Наставник «Зенита» Сергей Семак признан самым успешным тренером в истории сине-бело-голубых » по количеству набранных очков в матчах чемпионата России.

За пятьдесят матчей «Зенита» под руководством Семака набрал 109 очков – 2,18 очка за игру, что является лучшим результатом в истории клуба, сообщает «Чемпионат».

Вторую строчку с показателем 2,14 занимает бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. На третьем месте оказался Лучано Спаллетти с 2,08 очками.

Сергей Семак является тренером зенитовцев с мая прошлого года. Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев раскритиковал работу тренеров после поражения в матче с «Бенфикой» (0:3) и последующего вылета команды из Лиги Чемпионов. Однако возможность отставки Семака не обсуждалась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Семак рассказал, когда Кокорин вернется в «Зенит». Тренер заявил, что сразу же после освобождения Кокорина из заключения, где он провел около года, тренер позвонил ему с предложением вернуться в петербургский клуб.