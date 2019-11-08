Семак рассказал, когда Кокорин вернется в «Зенит»

Семак рассказал, когда Кокорин вернется в &#171;Зенит&#187;
Точная дата возвращения по-прежнему неизвестна. Фото: Baltphoto

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал, когда отстраненный Российским футбольным союзом (РФС) Александр Кокорин сможет вернуться в игру.

Семак заявил, что сразу же после освобождения Кокорина из заключения, где он провел около года, тренер позвонил ему с предложением вернуться в петербургский клуб. По мнению Семака и как тренера, и как человека, талантливому футболисту необходимо дать шанс.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Сергей отметил, что при одобрении РФС заявки на включение форварда в состав, Кокорин смог бы участвовать в жизни «Зенита» уже сейчас. Пока это не произошло, футболист, быть может, появится на каком-либо из товарищеских матчей в ноябре, подытожил тренер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Алексей Миранчук не собирается переходить в «Зенит».

"Зенит" александр кокорин санкт-петербург сергей семак футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители намыва на Васильевском запустили видео-челлендж о проблемах
Житель Волосовского района напал на охранника с ножом после скандала в магазине
В Петербурге ожидаются теплые выходные
Семак рассказал, когда Кокорин вернется в «Зенит»
Больше всего российских врачей сократили в скорой помощи
В Петербурге выступит легендарная рок-группа Iron Maiden
Собачников предупредили о раскиданной у забор рядом с СКК отраве
Эксперты озвучили способы узнать настоящий пробег автомобиля