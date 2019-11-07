Миранчук заверил, что не собирается переходить в «Зенит»

Игрок «Локомотива» хотел бы играть за европейский клуб.

Об этом стало известно 7 ноября. О намерениях футболиста московского клуба «Локомотив» Алексея Миранчука сообщает ТАСС. Игрок опроверг слухи о своем трансфере в «Зенит». Он заверил, что никогда не думал об этом, так что все публикации на эту тему – лишь выдумки. Миранчук отметил, что сейчас сконцентрирован на сезоне и подчеркнул, что переход в «Зенит» его не интересует.

«При выборе между Европой и «Зенитом» я выберу Европу»,

— заявил футболист на презентации домашней формы сборной России.

Напоминаем, что за «Локомотив» футболист сыграл уже более 200 матчей, в рамках которых забил 33 гола. Миранчук также является членом сборной России.

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