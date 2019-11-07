Дзюба отказался помочь девушкам, укравшим его алюминиевую фигуру в Подольске

Нападающий петербургского клуба «Зенит» и сборной России по футболу Артём Дзюба не захотел помогать девушкам, укравшим алюминиевую фигуру с изображением игрока в Подольске.

«Мне присылали видеообращение девочек. Но мы сыграли с „РБ Лейпциг“ неудачно, поэтому я сейчас ещё прихожу в себя. А чем я могу им помочь? За 30 тыс. посадят что ли? Глупости это», — приводит его слова телеграм -канал Mash.

Напомним, против девушек из Подольска, которые украли алюминиевую фигурку Артема Дзюбы, возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ «кража».

Накануне девушки записали видеообращение, в котором попросили Дзюбу о помощи.

«Они говорят, что мы хотели тебя украсть. На самом деле мы просто хотели похулиганить», — говорится в послании.

Инцидент произошел в конце октября. Девушки оторвали фигуру с постамента и унесли с собой.

Фигура появилась в Подольске после чемпионата мира 2018 года. Она была установлена силами местных жителей. Ущерб оценивается в 27 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий «Зенита» признан наиболее эффективным игроком октября. На счету форварда четыре забитых мяча и три результативных передачи. Лучшего игрока определяют по голосованию, которое проводится среди фанатов футбола, а также экспертов Российской премьер-лиги (РПЛ) и телеканала «Матч ТВ».