Лучшим игроком октября по итогам РПЛ стал Артем Дзюба

Артем Дзюба на матче с "Ростовом". Фото: ФК "Зенит"

Артем Дзюба на матче с "Ростовом". Фото: ФК "Зенит"

Нападающий «Зенита» признан наиболее эффективным игроком октября. На счету форварда четыре забитых мяча и три результативных передачи.

Лучшего игрока определяют по голосованию, которое проводится среди фанатов футбола, а также экспертов Российской премьер-лиги (РПЛ) и телеканала «Матч ТВ». В новом сезоне итоги подводятся ежемесячно, по результатам опроса выбирают лучшего игрока, тренера и забитый мяч.

Наиболее результативным игроком стал нападающий сине-бело-голубых, а лучшим тренером — главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Самый впечатляющий гол забил Юрий Жирков, защитник петербургского клуба, в ворота «Крыльев Советов».

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в «Зените» задумываются над покупкой бразильского футболиста Жуана Жезусу, который на данный момент выступает защитником «Ромы».