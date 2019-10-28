«Зенит» думает над покупкой защитника «Ромы»

О какой сумме идет речь – не уточняется. Пока что информацию никак не комментировали.

Об этом стало известно сегодня, 28 октября. Обо всем сообщает Calciomercato, ссылаясь на собственные источники. «Зенит» хочет купить бразильского защитника «Ромы» Жуана Жезусу, уверяет издание. Сейчас стороны проводят переговоры, в рамках которых обсуждают детали трансфера. Примечательно, что пока никто не комментировал слухи. За Жезуса также борется португальский клуб «Порту и итальянские «Сампдория» и «Торино».

Напоминаем, что игрок играет за «Рому» на протяжении двух лет. Он принял участие почти в сотне матчах, в рамках которых забил всего один гол. Жезус также входит в сборную Бразилии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак рассказал, сыграет ли Дзюба против «Томи». Сейчас все футболисты усердно готовятся к предстоящем матчам – в том числе к встрече с «Томью» в рамках Кубка России. Кто из них выйдет в стартовом составе, а кто останется на скамейке запасных – станет известно перед матчем.