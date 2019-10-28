Семак рассказал, сыграет ли Дзюба против «Томи»

Главный тренер пока что не определился со стартовым составом.

Об этом стало известно сегодня, 28 октября. Обо всем главный тренер Сергей Семак поделился со спортивными СМИ. Он отметил, что не планирует предоставлять кому-либо отдых, но по поводу Артема Дзюбы пока что не определился. Сейчас все футболисты усердно готовятся к предстоящем матчам – в том числе к встрече с «Томью» в рамках Кубка России. Кто из них выйдет в стартовом составе, а кто останется на скамейке запасных – станет известно перед матчем. Сергей Семак планирует отталкиваться от состояния подопечных.

Напоминаем, что «сине-бело-голубой» за текущий сезон сыграл в 18 матчах и забил десять мячей. В следующий раз он может выйти на поле уже 30 октября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что YouTube-канал «Зенита» набрал полмиллиона подписчиков. YouTube-канал команды был основан в 2012 году. За семь лет канал футболистов «Зенита» посетили 158 152 777 раз.