YouTube-канал «Зенита» набрал полмиллиона подписчиков

На канале можно узнать много интересного о жизни футболистов. Фото: Baltphoto

На канале можно узнать много интересного о жизни футболистов. Фото: Baltphoto

Канал петербургского футбольного клуба «Зенит» на YouTube собрал 500 тысяч подписчиков.

О знаменательном для команды событии рассказали в пресс-службе сине-бело-голубых в понедельник, 28 октября. YouTube-канал команды был основан в 2012 году. За семь лет канал футболистов «Зенита» посетили 158 152 777 раз.

В видеоблоге публикуются ролики о жизни спортсменов. Есть еженедельные рубрики, такие как «G-Drive Шоу», «Раздевалка», «Скрытая камера». Кроме того, на канале выкладывают интервью с участниками «Зенита» и их тренировки, а также проводят видеотрансляции с товарищеских матчей и молодежного состава «Зенита».

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, по словам тренера Сергея Семака, голкипер сине-бело-голубых, Андрей Лунев, не может играть в стартовом составе из-за хронической травмы.