Семак рассказал, почему Лунев не попадает в стартовый состав «Зенита»

Лунев во время матча с "Локомотивом" 28 сентября. Фото: ФК "Зенит".

Лунев во время матча с "Локомотивом" 28 сентября. Фото: ФК "Зенит".

Тренер футбольного клуба «Зенит» объяснил, что голкипер сине-бело-голубых Андрей Лунев не выступает в стартовом составе команды из-за хронической травмы.

Сергей Семак поделился, что Андрей Лунев не может полноценно тренироваться. Спортсмену мешает хроническая травма, от которой, тем не менее, его надеются излечить. Об этом главный тренер «Зенита» сообщил в интервью ТАСС.

Из-за полученного повреждения вратарь сине-бело-голубых пропустит грядущий матч «Зенита» с «Томью» в рамках 1/8 Кубка России. Игра состоится в Петербурге на поле «Газпром Арены» 30 октября. В последний раз Андрей Лунев выходил на поле 28 сентября в матче с «Локомотивом».

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что срок аренды футболиста Йордана Осарио закончился. Согласно контракту, петербургский клуб должен выкупить спортсмена.