Аренда Осарио закончилась, теперь «Зенит»должен его выкупить

За аренду игрока уже выплатили около 1 миллиона долларов. Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

За аренду игрока уже выплатили около 1 миллиона долларов. Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Футбольный клуб «Зенит» теперь должен выкупить футболиста по условиям контракта.

По условиям соглашения с «Порто» футбольный клуб «Зенит» обязан выкупить 25-летнего игрока Йордана Осарио, если он сыграет за команду не меньше пяти матчей, его цена составит семь миллионов долларов.

Пятой игрой за «Зенит» для Осарио стала игра группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг». На данный момент петербургский клуб уже выплатил около одного миллиона долларов за аренду футболиста.

Теперь «Зенит» обязан выкупить контракт игрока, чтобы соблюсти условия соглашения. При том клубу «Порто» достанутся только четыре миллиона долларов, так он обладает только 50% прав на защитника.

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