Более 200 тысяч калифорнийцев эвакуируют из-за пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории штата из-за лесных пожаров.

Чрезвычайная ситуация объявлена на всей территории штата Калифорнии из-за масштабных лесных пожаров. Заявление было сделано в это воскресенье губернатором штата Гэвином Ньюсомом.

Причиной пожаров, по словам Ньюсома, стали сильнейшие потоки ветра. Также политик отметил, что используются все доступные средства и силы разных агентств для того, чтобы прекратить распространение огня.

Калифорнийские власти сообщили, что 200 тысячам местных жителей было предписано эвакуироваться, ведь огонь угрожает сотням зданий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что власти Израиля приняли поправку к закону, согласно которой ускоренное рассмотрение заявлений на предоставление политического убежища теперь распространится и на россиян.