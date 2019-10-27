Израильские власти ускоренно рассмотрят просьбы россиян об убежище

Израильские власти ускоренно рассмотрят просьбы россиян об убежище
Израиль становится популярным для политического убежища государством. Фото: Pixabay

Правительство Израиля приняло решение ускоренно рассмотреть просьбы российских граждан об убежище.

Поправки к закону вступили в силу 27 октября этого года.

Генеральный директор управления консультаций совместно с представителями Министерства иностранных дел Израиля решили распространить ускоренное рассмотрение запросов на убежище также на российских граждан.

Израильское управление по делам миграции и регистрации населения обозначило термин «туризма ради убежища». Тысячи иностранных граждан, по заявлению ведомства, обращаются к государству с просьбами предоставить политическое убежище.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что США отменяет почти все рейсы на Кубу.

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