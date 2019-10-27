Отменены почти все рейсы из США в Кубу

МИД Кубы: Мы категорически отвергаем новую меру блокады.

Власти США ужесточают меры по отношению к авиасообщению с Кубой, что сказывается и на отношениях между гражданами государств, считает министр иностранных дел острова Бруно Родригес Паррилья.

Также политик заявил, что кубинские власти полностью отвергают такие меры Соединенных Штатов, которые остановили полеты самолетов в 9 кубинский аэропортов, ведь эти запреты нарушают свободу американского народа. Также он сообщил, что власти Кубы не готовы идти на уступки.

Госдепартамент США в пятницу объявил о приостановке множества рейсов в кубанские аэропорты, кроме одного — аэропорта Гаваны. У американских авиакомпаний есть сорок пять дней для того, чтобы отменить все плановые рейсы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что утром продолжатся поиски пропавшего в Пермском крае пилота.