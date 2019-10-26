Пропавший в Пермском крае самолет ищет СК

Поиски остановили на ночное время. Фото: Pixabay

Поиски остановили на ночное время. Фото: Pixabay

Следственный комитет региона ищет пропавший самолет и ведет проверку данных.

Легкомоторный самолет Cessna 172 вылетел из деревни Нижнее Городище утром 26 октября, он направлялся в поселок Фролы, который находится в Пермском районе Пермского края. На борту судна был лишь один пилот.

На данный момент самолет так и не прибыл к месту назначения.

Ранее стало известно, что на потенциальное место нахождения самолета вылетел вертолет МЧС и прибыли спасатели краевой службы спасения, добровольцы и работники оперативной группы ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Активные поиски прекратились, когда зашло солнце, их возобновят к 6:30 утра по московскому времени.

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