Петербургский кот прокачался на дереве двое суток

С липы во дворе на улице Фарфоровской кота сняли спасатели, которых вызвали местные жители.

Очевидцы рассказали, что животное просидело на ветке липы двое суток, прежде чем спасатели пришли на помощь. В Невском районе Санкт-Петербурга кот забрался на дерево, а затем его атаковали вороны, из-за чего перепуганное животное оказалось на середине тоненькой ветки и беспомощно раскачивалось от порывов ветра в течение долгих часов.

Гнездо ворон расположилось прямо на этом дереве, что дополнительно усложнило ситуацию.

Группу спасателей вызвала жительница одного из домов по Фарфоровской улице. Затем она опубликовала фото с места происшествия в сообществе » КОШКИСПАС» в социальной сети ВКонтакте.

Под веткой спасатели натянули полотно, в которое и поймали животное. Спасенный кот быстро скрылся с места событий.

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