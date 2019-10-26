Свалку из протезов обнаружили в Тихвине

В городе Тихвин, который находится в Ленинградской области, местные жители наткнулись на свалку со множеством старых протезов.

Очевидцы сообщили, что свалка находится неподалеку от кладбища, на территории лесополосы. Авторы находки сделали несколько кадров и выложили их в сообщество «Подслушано | Тихвин» в социальной сети ВКонтакте.

Как протезы попали в лес и почему находятся в большом количестве в одном месте неизвестно. Подписчики сообщества прокомментировали публикацию, предположив, что так подрядчик решил «вывести мусор».

Город Тихвин является административным центром Тихвинского района Ленобласти, он обладает званием города воинской славы и историей, уходящей корнями в четырнадцатый век.

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