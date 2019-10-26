29 лет исполнилось программе «Поле чудес»

29 лет исполнилось программе &#171;Поле чудес&#187;
Леонид Якубович ведет народное шоу уже 28 лет. Фото: стоп-кадр из записи программы

Свой день рождения 26 октября празднует знаменитая телеигра капитал-шоу, открывшаяся в 1990 году.

Первый эфир программы «Поле чудес» состоялся еще в 1990 году, тогда ведущим был Владислав Листьев. Шоу быстро стало популярным, так как в 90-х практически не было программ такого формата, где любой мог бы выиграть предмет бытовой техники, путевку или даже автомобиль, что было особенно привлекательно в период дефицита.

Со второго года вещания неизменным ведущим телешоу стал Леонид Якубович. Так, начиная с 1991 года, каждую пятницу Леонид Аркадьевич встречает зрителей в студии. Известный ведущий рассказал, что сам никогда не смотрел свою программу по телевизору и искренне удивляется, почему она еще существует.

Также Леонид Якубович поделился, что до телезрителей доходит уже отредактированная смонтированная версия программы, а многие веселые моменты урезаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что «Связной» обменяет стационарный домашний телефон на большую скидку при покупке нового смартфона.

леонид якубович поле чудес
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
США вводит санкции против россиян из-за фотографий
В США выступают против выделения средств на воссоздание G8
29 лет исполнилось программе «Поле чудес»
Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не пожал руку Сюткину
«Связной» обменяет домашний телефон на смартфон
«Мисс Украина» удивила всех ответом на вопрос о принадлежности Крыма
За развратное поведение в самолете задержаны два дальневосточника