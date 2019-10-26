29 лет исполнилось программе «Поле чудес»

Леонид Якубович ведет народное шоу уже 28 лет. Фото: стоп-кадр из записи программы

Леонид Якубович ведет народное шоу уже 28 лет. Фото: стоп-кадр из записи программы

Свой день рождения 26 октября празднует знаменитая телеигра капитал-шоу, открывшаяся в 1990 году.

Первый эфир программы «Поле чудес» состоялся еще в 1990 году, тогда ведущим был Владислав Листьев. Шоу быстро стало популярным, так как в 90-х практически не было программ такого формата, где любой мог бы выиграть предмет бытовой техники, путевку или даже автомобиль, что было особенно привлекательно в период дефицита.

Со второго года вещания неизменным ведущим телешоу стал Леонид Якубович. Так, начиная с 1991 года, каждую пятницу Леонид Аркадьевич встречает зрителей в студии. Известный ведущий рассказал, что сам никогда не смотрел свою программу по телевизору и искренне удивляется, почему она еще существует.

Также Леонид Якубович поделился, что до телезрителей доходит уже отредактированная смонтированная версия программы, а многие веселые моменты урезаются.

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