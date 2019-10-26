«Связной» обменяет домашний телефон на смартфон

В рамках акции «Кладбище домашних телефонов» каждый обладатель стационарного средства связи сможет обзавестись новеньким смартфоном.

Розничная сеть по продаже техники «Связной» запустила новую акцию под названием «Кладбище домашних телефонов». Каждому покупателю ритейлера предлагается обменять стационарный домашний телефон на скидку при приобретении смартфона.

Акцию объявили в честь приближающегося Хэллоуина, она продлится до третьего ноября. Размер предоставляемой скидки варьируется от 2 тыс. рублей до 20 тыс. рублей.

Участвуют смартфоны следующих марок: Samsung, ZTE, Huawei и Honor.

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