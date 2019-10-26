За развратное поведение в самолете задержаны два дальневосточника

За развратное поведение в самолете задержаны два дальневосточника
Нарушители понесут административную ответственность. Фото: Pixabay

Нетрезвые мужчина и женщина совершали действия сексуального характера прямо на борту самолета.

Женщина 43 лет и 41-летний мужчина были задержаны у трапа приземлившегося во Владивостоке лайнера. Подвыпившая пара совершала действия сексуального характера прямо в салоне самолета, летевшего рейсом Москва — Владивосток.

Еще до посадки бортовой экипаж направил жалобу в дежурную полицейскую часть владивостокского аэропорта. В сообщении рассказывалось, что два пассажира ведут себя непристойно у всех на глазах, а на требования стюардессы прекратить не реагируют.

Все происходившее в салоне засняли на видео. Также есть отдельные кадры с разговором проводников и нетрезвого мужчины, где он выясняет, откуда родом бортовая команда и советует им быть поосторожнее.

Сразу после посадки нарушителей общественного порядка встретили полицейские.

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