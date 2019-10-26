Эминема допросили из-за песен про Трампа и его дочь

Сотрудники спецслужбы США провели допрос известного рэпера после выхода его альбома, где исполнитель «угрожал» нынешнему президенту страны.

Стало известно, что в 2018 году Эмиенма вызывали на допрос в секретную службу Соединенных Штатов, опубликованы соответствующие документы. Так, в них упоминается, что рэпер «проявлял неприемлемое поведение» и «угрожал лицам, находящимся под защитой [службы]».

Наибольшее внимание привлекла композиция «Framed» из альбома «Revival», так как в ней исполнитель не просто критикует Дональда Трампа, но упоминает его дочь, в том чисел с угрозами.

Допрос прошел 18 января 2018 года, после беседы было принято решение не направлять дело в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения.

Трэк «Framed» был неоднозначно воспринят и обществом, многие увидели в тексте ноты женоненавистничества и сексизма.

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