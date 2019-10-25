Виктория Боня готова на все, чтобы поправиться

Виктория Боня готова на все, чтобы поправиться
Девушка не рассказала, кого видит отцом будущего ребенка. Фото: Instagram

«Беременность меня спасет».

Звезда теле-проекта «Дом-2» Виктория Боня серьезно обеспокоена свое худобой, как и ее поклонники. Фото, которое она накануне выложила в Instagram, вызвало у подписчиков девушки волнение, которое они выразили различными комментариями: «Ноженьки как у школьницы», «Вика, вам нельзя больше худеть».

Виктория ответила на тревогу своих поклонников и рассказала, что мечтает пополнеть, но пока все попытки не принесли результатов.

По ее словам, во всем виноват плотный рабочий график, который зачастую не позволяет поесть. Также Боня поделилась, что раньше увлекалась сыроедением. В заключение она ошарашила публику заявлением о том, что поможет ей только беременность, только она, по мнению Виктории, сможет ее спасти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Шнуров советует россиянам отказаться от публикаций в соцсетях.

виктория боня дом-2
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» стал самым дорогим российским футбольным клубом
Петербурженку задержали за кражу двух миллионов у пенсионерки
Основатель Amazon за сутки потерял $7 млрд
Пропавший спасатель отряда «Экстремум» из Петербурга найден живым
Спасатели тушат пожар в квартире на Морской Пехоты
В Гатчине прошел крестный ход в честь святынь с острова Мальта, ...
Следователи начали проверку после падения ребенка в люк в Петербурге
На Шпалерной «встретились» пять иномарок, собралась пробка