Виктория Боня готова на все, чтобы поправиться

«Беременность меня спасет».

Звезда теле-проекта «Дом-2» Виктория Боня серьезно обеспокоена свое худобой, как и ее поклонники. Фото, которое она накануне выложила в Instagram, вызвало у подписчиков девушки волнение, которое они выразили различными комментариями: «Ноженьки как у школьницы», «Вика, вам нельзя больше худеть».

Виктория ответила на тревогу своих поклонников и рассказала, что мечтает пополнеть, но пока все попытки не принесли результатов.

По ее словам, во всем виноват плотный рабочий график, который зачастую не позволяет поесть. Также Боня поделилась, что раньше увлекалась сыроедением. В заключение она ошарашила публику заявлением о том, что поможет ей только беременность, только она, по мнению Виктории, сможет ее спасти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Шнуров советует россиянам отказаться от публикаций в соцсетях.