Шнуров советует россиянам отказаться от публикаций в соцсетях

Шнуров советует россиянам отказаться от публикаций в соцсетях
Сам Сергей Шнуров неизменно радует подписчиков стихотворными высказывания на злобу дня в своем Instagram. Фото: Baltphoto

Фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров высказал свое мнение о социальных сетях и блогах в интернете.

Шнуров отметил, что жители России активно пользуются и тем, и другим, однако, по мнению певца, по большей части, это все «ерунда». Артист подчеркнул, что не стоит путать причину и следствие: писать текст нужно только при наличии мысли, которую хочется донести до публики. В противном случае, следует отложить публикацию.

Кроме того, Шнуров посетовал, что, вероятно, лучше и вовсе ничего не писать, «чем то, что пишут сейчас». О беседе с фронтменом «Ленинграда» сообщает Газета.ru.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Сергей Шнуров поделился информацией об инвестициях. Исполнитель рассказал, куда вкладывает деньги. В частности, музыкант инвестирует в недвижимость, если объект является культурным наследием.

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