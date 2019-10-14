Шнуров рассказал, куда инвестирует свои деньги

Фото: "Сергей Шнуров (группа Ленинград)"/ВК
Фото: "Сергей Шнуров (группа Ленинград)"/ВК

Российский рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о том, куда инвестирует заработанные средства.

Он пояснил, что инвестирует в недвижимость, но только если объект представляет культурную ценность, сообщает «Федерал Пресс». В качестве примера он привел Летний сад. При этом он отметил, что скептически относится к ценным бумагам.

Напомним, 12 октября, состоялся заключительный концерт рок-группы. Масштабное мероприятие прошло на «Газпром Арене», на концерт пришли 67 тысяч человек. Несмотря на то, что выступление было заявлено как прощальное, на пресс-конференции Шнуров рассказал, что печалиться рано.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.

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