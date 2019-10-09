В Кремле прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.

«Поэт имеет право на свое видение…», — ответил Песков , сообщает «Газеты.Ru».

Ранее Сергей Шнуров написал стихотворение, где говорилось про отдых на природе, при этом отмечалось, что «Шойгу в кадр не вошел».

Президент РФ Владимир Путин побывал на горной вершине и прогулялся по сибирской тайге. Он отправился в поход накануне дня рождения. На кадрах опубликованных пресс-службой Кремля видно, что президент гуляет, любуется пейзажами и собирает грибы.Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу, который выкопал кустик брусники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стали известны подробности дня рождения Путина.