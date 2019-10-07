Стали известны подробности дня рождения Путина

О праздничном распорядке дня рассказала пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

С 10:00 утра президент в течение двух с половиной часов принимал поздравления от руководителей других стран. В ходе телефонных разговоров обсуждались также рабочие вопросы, сообщает ТАСС.

С главами каких государст говорил Путин, пресс-секретарь президента не озвучил. Однако, как стало известно журналистам, звонка от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не поступало.

После «рабочей» первой половины дня, Владимир Путин отметит свой день рождения в компании родных и близких.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о поездке Путина и Шойгу в Сибирь, где президент вместе с министром обороны страны поднялись на горную вершину и побывали в сибирской тайге. Шойгу увез домой в качестве сувенира куст брусники.