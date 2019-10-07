Путин с Шойгу собирали грибы в сибирской тайге

Путин с Шойгу собирали грибы в сибирской тайге
Компанию президенту составил министр обороны Сергей Шойгу. Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин побывал на горной вершине и прогулялся по сибирской тайге. Он отправился в поход накануне дня рождения.

На официальном сайте президента появились кадры, на которых видно, что президент гуляет, любуется пейзажами и собирает грибы. Компанию составил министр обороны Сергей Шойгу, который выкопал кустик брусники. Глава РФ предложил министру посадить растение на дачном участке. Сам он, в качестве сувенира из тайги, увез шишку.

Ранее в GazetaSPb сообщали, как Путин планирует провести день рождения, которое состоялось сегодня, 7 октября. Со слов Пескова, президент проведет время в кругу близких людей.

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