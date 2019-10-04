Стало известно, как Путин будет отмечать свой день рождения

Стало известно, как Путин будет отмечать свой день рождения
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Стало известно, как президент России Владимир Путин планирует отмечать своей день рождения.

«Он проведет его на природе. С родными и близкими», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Напомним, 7 октября Путину исполнится 67 лет.

В 2018 году сообщалось, что на прошлый день рождение Путина в Россию приехал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по мнению президента РФ Владимира Путина, правительству США стоит пересмотреть свое отношение к национальной валюте как к средству политических манипуляций.

владимир путин день рождения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Курение электронных сигарет убило 18 человек в США
Российские космонавты рассказали, что спасть в невесомости удобнее
Дом Шредера на Васильевском острове отказались признать региональным памятником
Первого россиянина могут оштрафовать за курение на балконе
Ленобласть проверили на готовность к зиме
СКА подписал новый контракт с Беловым
Каршеринг пробил ограждение после удара о маршрутку на Кораблестроителей
Стало известно, как Путин будет отмечать свой день рождения