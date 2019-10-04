Стало известно, как Путин будет отмечать свой день рождения

Стало известно, как президент России Владимир Путин планирует отмечать своей день рождения.

«Он проведет его на природе. С родными и близкими», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Напомним, 7 октября Путину исполнится 67 лет.

В 2018 году сообщалось, что на прошлый день рождение Путина в Россию приехал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по мнению президента РФ Владимира Путина, правительству США стоит пересмотреть свое отношение к национальной валюте как к средству политических манипуляций.