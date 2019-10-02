Путин считает ошибкой использование доллара в качестве политического инструмента

По мнению президента РФ Владимира Путина, правительству США стоит пересмотреть свое отношение к национальной валюте как к средству политических манипуляций.

Как отмечает Путин, такое использование доллара вызывает лишь растущее недоверие к валюте. Такое заявление президент сделал на проходящем форуме «Российская энергетическая неделя». По словам главы государства, правящие круги США «пилят сук, на котором сидят», и ни к чему хорошему это не приведет.

Хотя Россия никогда не намеревалась отойти от доллара как платежной единицы, на данный момент мы приближаемся к необходимости это сделать. Многие страны мира, по словам российского лидера, солидарны с этим направлением.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о заявлении Владимира Путина, что он всегда выполняет собственные обязательства.