Путин заявил, что всегда выполняет взятые на себя обязательства

Президент России ответил на выкрик грузинской журналистки, которая раскритиковала его.

Об этом стало известно сегодня, 1 октября. Обо всем сообщает РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Ереван, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского совета. Там его поджидали журналисты – корреспондент грузинского телеканала поинтересовалась, когда политик начнут выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году. Владимир Путин, отвечая, заверил, что всегда делает то, что обещает и иначе быть не может.

Также из толпы его спросили, собирается ли Россия выводить войска из Абхазии и Южной Осетии и когда это произойдет. Президент ответил коротко: «Когда мы примем такое решение».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в США требуют расшифровать переговоры Трампа и Путина. Конгресс хочет, чтобы их обнародовали, так как подозревает президента в нечестности.