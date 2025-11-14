«Политическая нестабильность в западных странах является закономерным следствием внутреннего кризиса капиталистической системы. Западные капиталистические общества давно переживают фазу нарастания социального неравенства, экономической деградации и морального упадка, что проявляется в социальных протестах, обнищании широких масс и усилении политического популизма.

Демократия западного образца, которую раньше называли «лучшим из миров» и «экспортировали» в другие страны, на деле стала ширмой для интересов узкой финансово-промышленной олигархии. Она представляет собой буржуазный режим, где политическая конкуренция превращается в фарс, а выборы — в инструмент легитимации паразитической системы. Социальные лифты запущены, массовые движения подавляются, профсоюзы ослаблены, а основные ресурсы концентрируются в руках корпораций и банков.

Кризис доверия к власти — это не «ошибка» или «случайность», а проявление глубокой системной патологии капитализма, который давно перестал удовлетворять интересы большинства населения. В таких условиях правящая элита и западные СМИ ищут внешние «враги», чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Россия, как страна с социалистическим и социалистически ориентированным прошлым, а также независимой внешней политикой, становится удобным козлом отпущения.

Для России крайне важно последовательно продвигать свою позицию, опираясь на факты и реальную историю, демонстрировать успехи социальной политики, достижения в науке, культуре и технологии. Важно использовать все доступные каналы — от официальной дипломатии до социальных сетей и независимых медиа, показывая, что Россия выступает не врагом Запада, а альтернативой несправедливой и деградирующей капиталистической модели. Необходимо развивать международные связи с левыми и прогрессивными силами на Западе, которые испытывают разочарование и ищут другой путь для своих стран.

Внутренние же ресурсы России нужно укреплять через социальную справедливость, развитие образования, здравоохранения, трудовых прав и защиту гражданских свобод — то есть показывать, что общество может быть иным, где власть принадлежит народу, а экономика служит людям, а не узкой группе олигархов».