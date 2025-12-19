Путин пообещал повысить зарплаты молодым ученым

Российский лидер Владимир Путин сообщил о намерении государства повышать заработную плату и решать жилищные вопросы для молодых ученых в России.

Это заявление прозвучало во время ответов на вопросы граждан в рамках программы «Итоги года». Президент указал, что создание привлекательных социальных условий является одной из основных задач для удержания и развития научных кадров в стране.

Российский лидер пояснил, что работа будет вестись планомерно и охватит такие аспекты, как уровень доходов и обеспеченность жильем. По его мнению, все эти условия в комплексе формируют среду, в которой человек может плодотворно заниматься исследованиями.

Данное заявление перекликается с позицией научных фондов, которые ранее также указывали на необходимость расширения мер поддержки для начинающих исследователей. Акцент делается на создании устойчивой системы, позволяющей ученым сосредоточиться на своей работе.