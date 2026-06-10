Эксперт назвал отличие политика с эмоциональным интеллектом от популиста

Политик с высоким эмоциональным интеллектом признает ошибки, слушает избирателей и не срывается на агрессию при критике. Популист же имитирует эмпатию, но строит коммуникацию на манипуляциях.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в разговоре с RuNews24.ru пояснил, что технически измерить эмоциональный интеллект политика можно. Однако надежно это сделать сегодня не умеют, а результаты тестов вряд ли станут публичными.

Якубович пояснил, что популист имитирует эмпатию. Главная цель такого человека заключается в завоевании голосов избирателей. По его словам, популисты умеют манипулировать эмоциями толпы, но они не способны признавать собственные ошибки.

Эксперт отметил, что концепция эмоционального интеллекта также подвергается критике. Реальное влияние этого качества на карьерный успех оценивается ниже, чем влияние традиционного интеллекта. Политик с высоким эмоциональным интеллектом, но низким общим интеллектом хорошо чувствует настроения толпы. Однако он не способен просчитать долгосрочные последствия своих решений.

Якубович подчеркнул, что эмоциональный интеллект является необходимым, но недостаточным условием для хорошего управления. Политику также нужна стратегическая компетентность. Он должен принимать непопулярные, но верные решения.