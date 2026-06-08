Вначале рабочей недели жителей Ленобласти предупредили о загрязнении воздуха

Жителей Ленобласти предупредили о неблагоприятных метеоусловиях, которые могут способствовать загрязнению атмосферного воздуха.

В пресс-службе Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области предупредили о неблагоприятных метеоусловиях. По данным ведомства, вечером 8 июня и в ночь на 9 июня 2026 года в городских и сельских поселениях региона ожидается метеоситуация, которая способствует накоплению вредных веществ в воздухе.

В каких именно районах и по какой причине может ухудшиться качество атмосферы, специалисты не уточнили.

Напомним, что 3 июня жители Санкт-Петербурга жаловались на неприятный запах и качество воздуха. Специалисты оценили атмосферу как вредную для здоровья и зафиксировали высокую концентрацию мелкодисперсных частиц.

Ранее начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов также предупреждал об ухудшении погоды после жары. Холодный атмосферный фронт приблизится к городу 9 июня.