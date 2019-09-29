В США требуют расшифровать переговоры Трампа и Путина

В США требуют расшифровать переговоры Трампа и Путина
Встреча Путина и Трампа. Фото: wikimedia.org

Конгресс хочет, чтобы их обнародовали, так как подозревает президента в нечестности.

Об этом стало известно 29 сентября. Обо всем сообщает РИА Новости. Демократы в палате представителей конгресса США требуют расшифровать и обнародовать записи переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Таким образом они хотят обеспечить безопасность своей страны – у политиков есть подозрением, что глава Америки часто действует в корыстных целях и готов ради собственной выгоды на многое.

Все началось со слухов о том, что президент США Дональд Трамп во время встречи с коллегой Владимиром Зеленским якобы давил на него, чтобы тот инициировал расследование деятельности сына Джо Байдена. Он является одним из основных конкурентов Трампа.

Белый дом в итоге опубликовал их разговор. Теперь конгресс хочет услышать большее.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Трамп назвал действия демократов политическим обманом. Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Сети видеообращение, в котором прокомментировал действия демократов, пытающихся довести до конца процедуру его импичмента.

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