Трамп назвал действия демократов политическим обманом

Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Сети видеообращение, в котором прокомментировал действия демократов, пытающихся довести до конца процедуру его импичмента.

Видеоролик длиной не более 40 секунд опубликован в Twitter-аккаунте Дональда Трампа. В нем президент Штатов называет ситуацию «одним огромным обманом в истории политики США». По его словам, демократы заинтересованы в том, что принадлежит американцам. Трамп уверен, что демократы, в частности, хотят отобрать оружие, медицину, судейство. «Мы никогда не позволим этому случиться», — заверил президент.

Американский президент также добавил, что не даст демократам довести до конца его импичмент и намерен постоять за права американцев.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Штатах началась процедура импичмента Трампа.