В Штатах началась процедура импичмента Трампа

Американский президент Дональд Трамп назвал запуск процедуры импичмента «охотой на ведь» и раскритиковал демократов за испорченный «важный день в ООН».

Конгресс США инициирует официальное изучение вопроса, надо ли начинать процедуру импичмента Дональда Трампа, сообщает спикер палаты Нэнси Пелоси. В своем заявлении она также обвинила президента в нарушении Конституции и предательстве интересов нации.

Она утверждает, что Трамп стремится запятнать своего конкурента на предстоящих выборах в США с помощью данных иностранных государств ради своих интересов. Речь идет о телефонных переговорах Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, где последний якобы подвергался давлению Трампа. По данным СМИ, глава Белого дома требовал от Зеленского компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена, который намерен участвовать в выборах на пост президента.

Дональд Трамп, узнав о начинающейся процедуре импичмента, заявил, что демократы испортили и дискредитировали «такой важный день в ООН» с помощью новости по «охоте на ведьм».

Глава Белого дома также заявил, что никто не знает содержания разговора с президентом Украины и одобрил публикацию полной расшифровки беседы, что должно произойти 25 сентября.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Штатах допускают импичмент Трампа в случае давления на Зеленского.