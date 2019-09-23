В Штатах допускают импичмент Трампа в случае давления на Зеленского

Конгрессмены США угрожают американскому президенту Дональду Трампу импичментом в случае, если подтвердятся факты его давления президента Украины Владимира Зеленского.

По словам председателя комитета палаты представителей конгресса по разведке Адама Шиффа, импичмент президента может быть единственным средством в случае, если Трамп отказал в военной помощи, попытался угрозами заставить Зеленского совершить какие-либо незаконные действия, а также предпринял попытку очернить его оппонента в президентской кампании. Его слова прозвучали в эфире телеканала CNN.

Незадолго до этого СМИ писали об информации сотрудника разведки США на Украине, якобы Трамп провел разговор с неизвестным иностранным президентов, в котором Трамп пообещал своему собеседнику нечто такое, что крайне встревожило разведчика.

После чего издание The Wall Street Journal заявило, что разговор проводился с Зеленским на тему начала расследования в отношении сына Джозефа Байдена Хантера. Позднее в Минфине Украины опровергли эти данные.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Трамп призвал ЕС тратить больше денег на Украину.