Трамп призвал ЕС тратить больше денег на Украину

Американский президент Дональд Трамп заявил в ходе общения с журналистами, что страны Евросоюза должны тратить на Украину больше средств, чем сейчас.

Каждый год правительство США поддерживает усиление безопасности Украины, выделяя стране $250 млн. Согласно данным Пентагона, за последние пять лет объем помощи Вашингтона Украине превысил $1,5 млрд.

Президент Штатов отметил, что в Украине сейчас достаточно проблем. Трамп отметил, что все страны Евросоюза должны выделять Киеву больше денег.

«Почему мы тратим деньги, а они нет?», — сказал глава США, указав, что по сравнению с Вашингтоном ЕС тратит мало, чему он не рад.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Трамп назвал действия США в Украине бессмысленными. «Позиция президента в основном в том, что мы должны признать тот факт, что русские должны быть нашими друзьями, а кого волнуют украинцы?»