WP: Трамп назвал действия США в Украине бессмысленными

WP: Трамп назвал действия США в Украине бессмысленными
Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп считает, что действия американской стороны в Украине бессмысленны и просто раздражают россиян. Об этом он заявил в разговоре с одним из высокопоставленных чиновников Белого дома.

Слова Трампа процитировало издание The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника.

«Позиция президента в основном в том, что мы должны признать тот факт, что русские должны быть нашими друзьями, а кого волнуют украинцы?», — приводит его слова газета.

В Вашингтоне приписываемую Трампу позицию пока официально не прокомментировали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что юридический комитет палаты представителей США проголосовал за резолюцию о проведение расследования для возможного объявления импичмента президенту Дональду Трампу. После её направят на рассмотрение палаты полного состава и на согласование в Сенат.

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WP: Трамп назвал действия США в Украине бессмысленными