Комитет Конгресса одобрил резолюцию, направленную на импичмент Трампа

Юридический комитет палаты представителей США проголосовал за резолюцию о проведение расследования для возможного объявления импичмента президенту Дональду Трампу.

После двух часов дебатов комитет принял решение. В поддержку резолюции высказались 24 демократа. Против проголосовали 17 республиканцев, сообщает CNN.

После утверждения юридическим комитетом резолюцию направят на рассмотрение палаты полного состава. Далее согласовать документ необходимо в Сенате.

Резолюция дает юридическому комитету возможность назначать слушания и опрашивать свидетелей относительно того, препятствовал ли Трамп разбирательству экс-спецпрокурора Роберта Мюллера. Все это может привести к обвинению американского президента в злоупотреблении власти и препятствии правосудию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Трамп, по сообщениям СМИ, на саммите G7 в Биаррице поссорился с лидерами других стран.