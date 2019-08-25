СМИ: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с лидерами других стран, настаивая на возвращении России в состав «Большой семерки».

По информации британской газеты The Guardian, коллеги Трампа по G7 не поддержали его идею о возвращении России в клуб, в результате чего между ними произошла напряженная дискуссия. Издание отмечает, что Трамп не согласился с доводами других лидеров.

Подчеркивается, что итальянский премьер-министр Джузеппе Конте согласился с американским президентом в этом вопросе, а премьер-министр Японии Синдзо Абэ встал на сторону нейтралитета. Остальные участники саммита выступили против возвращения России в состав G7.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после перехода Крыма в состав России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ангела Меркель назвала условия возврата России в G7.