Кокорин продолжит карьеру в ФК «Сочи»

Стало известно о переходе нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина на правах аренды.

В ближайшее время Кокорин присоединится к ФК «Сочи».

«Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20», — говорится в сообщении в Twitter ФК «Сочи».

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Татьяна Прилипко, адвокат друга футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Алексадра Протасовицкого, высказалась по поводу решения суда в отношении ее клиента.