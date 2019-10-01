Адвокат друга Мамаева и Кокорина прокомментировала решение суда

Александр Кокорин и Александр Протасовицкий (крайний справа) / Фото: скриншот с видео судебного заседания по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева в Youtube

Александр Кокорин и Александр Протасовицкий (крайний справа) / Фото: скриншот с видео судебного заседания по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева в Youtube

Татьяна Прилипко, адвокат друга футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Алексадра Протасовицкого, высказалась по поводу решения суда в отношении ее клиента.

«Если честно, я даже не могу найти слов. Тут не двойные, а тройные стандарты какие-то. Недавно читала, что сотрудников колонии, до смерти пытавшие человека, были отпущены по УДО. А Протасовицкому отказали везде. И как это комментировать? Нельзя подобрать какие-то нормативные слова», — сказала адвокат, сообщает «Чемпионат.com».

Сегодня Клинцовский городской суд Брянской области отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении детского футбольного тренера Александра Протасовицкого, осужденного за драку в центре Москвы вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Напомним, 17 сентября футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Футболисты были задержаны в начале октября прошлого года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

В колонии Мамаеву оставалось провести два с половиной месяца, братьям Кокориным — три с половиной месяца. Пресненский суд Москвы при вынесении приговора в начале мая засчитал им время, проведенное в столичном СИЗО-2 «Бутырка».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что бывший футболист «Краснодара» Павел Мамаев, вышедший 17 сентября из колонии по УДО, рассказал, с чем столкнулся во время пребывания в колонии.