Мамаев рассказал жене, с чем столкнулся, находясь в колонии

Бывший футболист «Краснодара» Павел Мамаев, вышедший 17 сентября из колонии по УДО, рассказал, с чем столкнулся во время пребывания в колонии.

«Мы спали на железных спальных местах, на которые кладётся матрас. В простонародье называются шконки. У меня сложилось впечатление, что там прежде, чем что-то сделать, нужно план выработать», — рассказал футболист своей жене Алане.

Напомним, 17 сентября футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. Прокуратура это решение обжаловать не стала. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Футболисты были задержаны в начале октября прошлого года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Павел Мамаев будет играть за «Ростов».