Павел Мамаев будет играть за «Ростов»

Футболист подписал контракт с футбольным клубом. Раньше он выступал за «Краснодар».

Об этом стало известно сегодня, 28 сентября. Обо всем рассказал диктор во время матча «Ростова» и «Динамо» на «Ростов-Арене» после второго тайма. В этот момент Павел Мамаев находился на трибунах и наблюдал за игрой будущих коллег. Жена футболиста уже прокомментировала отличную новость в своем Instagram – она отметила, что скоро у ее супруга день рождения, а трансфер стал для него отличным подарком. Пока что непонятно, сколько ему заплатили, но известно, что контракт рассчитан на два года.

Напоминаем, что Мамаев и Кокорин стали фигурантами уголовного дела из-за драк в Москве, которые состоялись в октябре 2018 года. Недавно оба вышли из тюрьмы по УДО – Кокорина тут же подписали на «Зенит».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Марсель» заинтересовался Александром Кокориным.

«Марсель» был бы прекрасным вариантом для него, но, боюсь, ему в настоящий момент нельзя покидать Россию», — заявил Виллаш-Боаш, сообщает bfmtv.com.