«Марсель» заинтересовался Александром Кокориным

Главный тренер французского «Марселя» Андре Виллаш-Боаш изъявил желание подписать нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Мой друг Александр Кокорин, только что освободившийся из тюрьмы, смог бы усилить наш клуб. «Марсель» был бы прекрасным вариантом для него, но, боюсь, ему в настоящий момент нельзя покидать Россию», — заявил Виллаш-Боаш, сообщает bfmtv.com.

Напомним, в сентябре футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области.

Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. Прокуратура это решение обжаловать не стала. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Футболисты были задержаны в начале октября прошлого года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Радимов сфотографировался с Кокориным на тренировке «Зенита-2».