Радимов сфотографировался с Кокориным на тренировке «Зенита-2»

Тренер рад, что футболист имеет возможность играть.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Снимок появился в Instagram-аккаунте главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова. В посте только два слова: «Он вернулся». На фотографии спортивный специалист и Александр Кокорин стоят в сине-бело-голубой форме. Судя по всему, они стоят в Удельном парке, где тренируются игроки петербургской команды.

Напоминаем, что Александр Кокорин вышел из тюрьмы по УДО 17 сентября. «Зенит» тут же заключил с ним контракт, но пока что его не удалось зарегистрировать. Это значит, что футболист не имеет право участвовать в матчах – только в товарищеских. При этом он тренируется вместе с остальными, чтобы прийти в форму.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что адвоката Кокорина нашли мертвым на даче в Подмосковье. Известно, что Андрей Ромашов долгое время работал в правоохранительных органах, а затем стал адвокатом. За свою карьеру он успел принять во многих резонансных делах.