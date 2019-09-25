Адвоката Кокорина нашли мертвым на даче в Подмосковье

Что стало причиной раннего ухода из жизни – остается только догадываться.

Об этом стало известно 26 сентября. Обо всем сообщает «Спорт-Экспресс».

Тело адвоката Андрея Ромашов нашли на даче в Подмосковье. Отчего он скончался – не уточняется. Его подруга Татьяна Прилипко прокомментировала инцидент на своей странице в Facebook. Она отметила, что мир покинул «весельчак с чудесным чувством юмора, добрейший и сострадательный по жизни».

Известно, что Андрей Ромашов долгое время работал в правоохранительных органах, а затем стал адвокатом. За свою карьеру он успел принять во многих резонансных делах. Одним из последних стала защита братьев Кокориных и Мамаева, которые устроили драки в Москве.

Все уже вышли из тюрьмы по УДО.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Кокорину пришлось заплатить 30 тысяч за штрафы жены. Управляя дорогими иномарками, супруга футболиста не заботилась о соблюдении правил дорожного движения.